الذهب يستعيد بريقه بعد الهبوط إلى أدنى مستوى في عام

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية، اليوم، مواصلة مكاسبها عقب صعودها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3960.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى له في عام، الذي سجله يوم الجمعة وفقا لرويترز.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3970.80 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 50.79 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.2% إلى 1451.48 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.2% إلى 970.50 دولار.