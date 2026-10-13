الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1137.69 دولار.