10 آلاف فندق أوروبي تطالب «بوكينغ» بتعويضات عن 20 عاماً بسبب «أفضل الأسعار»

انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى الدعوى القضائية الجماعية ضد موقع حجز الفنادق والخدمات السياحية الموجود مقره في العاصمة الهولندية أمستردام «بوكينغ دوت كوم» للحصول على تعويضات بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة استخدام الموقع لما تسمى بنود «أفضل الأسعار» خلال 20 عاماً.

بنود «أفضل الأسعار» تحظر على الفنادق الانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على «بوكينغ» ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.

تستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني، حيث تهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين 2004 و2024.

رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا ألكسندروس فاسيليكوس قال: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون ظروفا غير عادلة وتكاليف باهظة، الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة ترسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".

المحكمة وجدت أن منصات مثل "بوكينغ" يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع. لم يحدث هذا فرقا يذكر للمسافرين، وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.