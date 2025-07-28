«التجارة» القطرية تغلق وكيل سيارات جيتور لمدة 30 يوم لعدم توفير قطع الغيار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن إصدار القرار الإداري رقم (172025) بالإغلاق لمدة شهر بحق شركة الواحة للسيارات- جيتور، لمخالفتها المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع.

وقد بلغ عدد المخالفات المسجلة على الشركة 45 مخالفة من ذات النوع، بالإضافة إلى تلقي الوزارة أكثر من 300 شكوى من المستهلكين بخصوص نفس الموضوع.

ورغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، إلا أن الشركة لم تقم بتصحيح أوضاعها، الأمر الذي استدعى تطبيق العقوبة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرقابية المتواصلة التي تنفذها الوزارة القطرية لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات التجارية بحقوق المستهلكين، وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، بما يعزز من بيئة تجارية عادلة وآمنة في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تخالف أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وستواصل حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك الإغلاق والإحالة إلى الجهات المختصة.