الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار

ارتفع الذهب قليلاً، اليوم، مدعوماً بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتطلعهم لمعرفة قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.



وبحلول الساعة 00:31 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماما" مكرراً الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وخفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة في يونيو حزيران، بعد أن أفادت وزارة العمل الأميركية بأن أصحاب الشركات أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في أبريل، واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة في إشارة إلى استمرار توازن سوق العمل.

وستركز السوق على قرار البنك المركزي الأميركي وخطابات عدد من المسؤولين هذا الأسبوع لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المستقبل.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول غداً الثلاثاء بعد أن ظلت مغلقة منذ الأول من مايو بمناسبة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.88 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 951.36 دولار.