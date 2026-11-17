ارتفع الدولار الأميركي الاثنين، إلى أعلى مستوى له مقابل سلة عملات رئيسية منذ أبريل 2025. وأسهمت بيانات التضخم المرتفعة الأسبوع الماضي، إلى جانب توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على مزيد من رفع أسعار الفائدة، في تعزيز قيمة الدولار خلال الجلسات القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.50 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل ‌2025، بينما انخفض ⁠اليورو 0.1% إلى 1.10093 دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين ​1.4% إلى 64110 دولارات، لتظل في وضع هش بعد موجة هبوط استمرت ⁠ثلاثة أيام، دفعت بأكبر أصل رقمي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في مطلع الأسبوع.