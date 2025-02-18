الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في التأثير على المعنويات، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2903.56 دولار عند الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2916.80 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد فيما يبدو عمليات شراء كبيرة من جانب البنوك المركزية، كما أننا نواجه نقصا محتملا في أوروبا على أساس أن هناك اندفاعا للحصول على الذهب في الولايات المتحدة، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة".

وأضاف "أعتقد أن الاتجاه لا يزال يدفع الذهب للصعود- فالأساسيات جيدة".

ومنذ توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية 10 بالمئة على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدد موعدا لفرض رسوم 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم المستوردين، ويخطط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأميركية.

تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة

وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ميشيل بومان، إنها تريد زيادة الاقتناع بأن التضخم سينخفض ​​أكثر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة الخاصة بالتجارة وغيرها من السياسات. ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤولان في البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق من اليوم لإعطاء المزيد من الأفكار والرؤى عن مسار السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية من 2890 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 بسبب الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت مجموعة من الزعماء الأوروبيين في اجتماع في باريس، على استعدادهم لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية، لكنهم حذروا من وقف لإطلاق النار دون اتفاق سلام في الوقت نفسه.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.29 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 976.35 دولار.