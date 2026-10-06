استقرار أسعار الذهب و تباين المعادن النفيسة الأخرى

استقرت أسعار ⁠الذهب دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم .

وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141.81 دولار للأونصة (الأوقية) ، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.3 بالمئة لتصل إلى 4169.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 61.04 دولار، وارتفع ⁠البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1722.40

دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1175.39 دولار.