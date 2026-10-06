استقرار أسعار الذهب و تباين المعادن النفيسة الأخرى
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم .
وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4141.81 دولار للأونصة (الأوقية) ، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.3 بالمئة لتصل إلى 4169.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 61.04 دولار، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1722.40
دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1175.39 دولار.
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