ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا في ختام تعاملات، أمس، مع تراجع الدولار في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ويتفاعلون مع تصريحات كريستوفر وولر العضو الرئيسي في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

كما ساهمت المخاوف من احتمال انهيار الحكومة الفرنسية في زيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ استثمار آمن.

وقال كريستوفر وولر في كلمة له بجامعة جورج واشنطن الأمريكية إن المجلس قد يخفض سعر الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الشهر الحالي، لكن الأمر يتوقف بصورة كبيرة على البيانات الاقتصادية المقرر نشرها خلال الأيام المقبلة.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بأكثر من 3ر0% إلى 09ر107 نقطة.

وارتفع سعر الذهب، مساء أمس، بمقدار 80ر9 دولارا أي بنسبة 37ر0% إلى 70ر2644 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 628ر0 دولارا أي بنسبة 1ر2% إلى 077ر31 دولارا للأوقية. وارتفع النحاس بمقدار 0710ر0 دولارا إلى 1465ر4 دولارا للرطل تسليم الشهر الحالي.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الخالية ارتفع إلى 744ر7 مليون وظيفة مقابل 372ر7 مليون وظيفة خلال سبتمبر، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الخالية خلال أكتوبر إلى 480ر7 مليون وظيفة مقابل 443ر7 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.