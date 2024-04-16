تسلا تسرح أكثر من 10 بالمئة من موظفيها

بعد الإفصاح عن مبيعات سيئة خلال الربع الأول من العام، تعتزم شركة "تسلا" تسريح 10 بالمئة من قوتها العاملة تقريبا، في إطار محاولتها خفض التكاليف، حسبما أفادت وسائل إعلام متعددة، الإثنين.

وشرح الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الخطط في مذكرة تفصيلية أرسلها إلى الموظفين.

عمليات التسريح قد تؤثر على نحو 14 ألفا من أصل 140.473 عاملا، وظفتهم الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرا لها، في نهاية العام الماضي.

وجاء في مذكرة ماسك أنه بينما تستعد تسلا للمرحلة التالية من النمو "من المهم للغاية النظر في كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية"، حسب صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الأميركيتين.

وتم الإبلاغ عن أخبار تسريح العمال لأول مرة من خلال موقع السيارات الكهربائية "إليكتريك".

كما أعلن اثنان من التنفيذيين الرئيسيين في تسلا، الإثنين أيضا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنهم سيغادرون الشركة.

وكتب نائب الرئيس الأول لمجموعة نقل الحركة وهندسة الطاقة، أندرو بالينو، أنه اتخذ قرار المغادرة بعد 18 سنة قضاها في الشركة.

كما كتب المدير العالمي الأول للسياسة العامة وتطوير الأعمال، روهان باتيل، أنه سيغادر تسلا بعد 8 سنوات من العمل فيها.

وأوضح بالينو، الذي شغل عدة مناصب هندسية عليا في الشركة، وكان كبير مسؤولي التقنية، أن قرار مغادرة الشركة كان "صعبا".

وقال: "لقد أحببت معالجة كل مشكلة تقريبا قمنا بحلها كفريق واحد، وأشعر بالامتنان لأنني ساهمت في مهمة تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة".