1.64 مليار دولار استثمارات "الهيئة العربية للاستثمار" في الإمارات

ترأس الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس الجاري في المقر الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات الهامة، المتعلقة بأنشطة الهيئة الاستثمارية في المجالين الزراعي والمالي، كما تم عرض تقارير متابعة أعمال الهيئة الإستراتيجية واستثماراتها في الدول العربية وسبل تعزيز دور الهيئة في هذا المجال.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم بان أن إجمالي الاستثمارات التي تساهم فيها الهيئة العربية في دولة الإمارات العربية تبلغ نحو 1.64 مليار دولار أمريكي تشمل شركة روابي الإمارات وبرنامج تمويل التجارة ومشروع أمات الدجاج اللاحم والشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية، حيث تعكس هذه الاستثمارات دور الهيئة العربية في تعزيز الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والازدهار في المنطقة.

جدير بالذكر إن الهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعيِّ هيئة ماليّة عربيّة، ذات شخصيّة قانونيّةٍ اعتباريّةٍ ودوليّة مستقلّةٍ، أُسِّست في الأوّلِ من نوفمبر من عام 1976، يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتيٍّ (1.1 مليار دولار أمريكيّ) ويبلغ رأس المال المدفوع كما في 31/12/2023 نحو 221.1 مليون دينار كويتيّ (720 مليون دولار أمريكيّ) والمقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم ولديها مكتب إقليمي في دبي.