شركة نوفو نورديسك لصناعة أدوية إنقاص الوزن تحقق أرباحًا قياسية بعد اتفاع الطلب عليها

أعلنت شركة نوفو نورديسك عن بيانها المالي السنوي، والذي يُعد إنجازًا فريدًا في تاريخها.



إذ تجاوزت أرباح الشركة العملاقة حاجز 100 مليار كرونة دانمركية، ما يعادل تقريبًا 15 مليار دولار لأول مرة.

يعزى نمو الأرباح، جزئيًا، إلى ازدياد مبيعات منتجين هامين وهما "أوزمبيك" و"ويجوفي" المعروفين لفقدان الوزن، واللذان شهدا اهتمامًا واسعًا في الفترة الأخيرة.

في العام الماضي فقط، قامت نوفو نورديسك بمضاعفة مبيعات "ويجوفي" خمس مرات، وهو تحسن يُلاحظ بشكل كبير في الصيدليات الدنماركية.

وفي تعليقه على أرباح الشركة هذا العام، وصف لارس فرورجارد يورغنسن، الرئيس والمدير التنفيذي لنوفو نورديسك، النتائج بأنها "نمو كبير جدًا".