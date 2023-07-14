الصين تشغّل رسميا أطول أنبوب فيها لنقل ثاني أكسيد الكربون

أفادت صحيفة الشعب اليومية الصينية في تقرير لها، بأن الصين بدأت تشغيل أطول أنبوب لنقل ثاني أكسيد الكربون في البلاد، وأن مرحلة التشغيل الرسمي بدأت اعتبارا من 11 يوليو الحالي.

ويبلغ طول الأنبوب 109 كيلومترات، ومن المتوقع أن ينقل 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا إلى حقل "شنغلي" النفطي في شينجيانغ، حيث سيتم استخدامه في عمليات عزل النفط وتخزينه بشكل مغلق، وهو ما يتوقع أن يسهم في زيادة إنتاج النفط وتقليل انبعاثات الكربون في الوقت ذاته.

ويستخدم الأنبوب أول مضخة معززة يتم تطويرها صينيا بالكامل، بقوة ضغط تصل إلى 12 ميغا باسكال، في حين تحتاج أنابيب نقل الغاز المماثلة مضخة بقوة ضغط تقدر بـ 0.7 ميغا باسكال فقط.

يذكر أن نقل ثاني أكسيد الكربون عبر الأنابيب في الصين لايزال في مرحلة التطوير الأولى، فيما يبقى النقل البري عبر صهاريج التخزين المبرّدة الطريقة الأساسية لنقل ثاني أكسيد الكربون.