«جينسيس» تبدأ اختبار شحن السيارات الكهربائية لا سلكياً

بدأت شركة صناعة السيارات الفارهة «جينسيس»، التابعة لمجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، اختبارات شحن السيارات الكهربائية لا سلكيا، ما يعزز الآمال في أن تصبح هذه السيارات أسهل في الاستخدام والشحن بالنسبة للسائقين.

وأقامت «جينسيس» ما يصل إلى 23 محطة شحن لاسلكي في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة أنه «حتى يتم الشحن، يجب أن تقف السيارة أمام لوحة الشحن اللاسلكي مباشرة، باستخدام كاميرا تحديد مكان الوقوف الموجودة في السيارة، والخطوط الموجودة على شاشة نظام تكنولوجيا المعلومات في السيارة». وأضافت أنه «بمجرد توقف السيارة في المكان الصحيح، سيبدأ شحن البطارية تلقائياً، حيث سيتدفق التيار الكهربائي، دون الحاجة إلى أي أسلاك».