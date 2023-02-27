تويتر تسرح 10% من قوتها العاملة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10 % من قوتها العاملة، في أحدث جولة لتخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

ونقل تقرير نيويورك تايمز عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن تخفيض الوظائف شمل مديري إنتاج وخبراء في مجال البيانات بالإضافة إلى العديد من المهندسين الذين يعملون لتطوير ودعم تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، وهو ما يساعد في الحفاظ على مميزات تويتر المتنوعة على الإنترنت.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكان ماسك قد قال الشهر الماضي إن عدد موظفي الشركة يبلغ نحو 2300.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك في نوفمبر إن الخدمة تعاني من "انخفاض كبير في الإيرادات" مع إحجام المعلنين عن الإنفاق وسط مخاوف حيال إدارة المحتوى.