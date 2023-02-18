البنك الدولي، هو منظمة دولية تعمل على توفير التمويل والمشورة والبحوث للدول النامية لمساعدتها على التقدم الاقتصادي.

ويعمل البنك في الغالب كمنظمة تحاول مكافحة الفقر من خلال تقديم مساعدات تنموية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

واعتباراً من عام 2022، حدد البنك الدولي 17 هدفاً لتحقيقها بحلول عام 2030، حيث إن أهم هدفين هما، القضاء على الفقر المدقع عن طريق خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم إلى أقل من 3% من سكان العالم.

أما الهدف الثاني، فهو زيادة الرخاء العام عن طريق زيادة نمو الدخل في أدنى 40% من كل بلد في العالم.

ويقدم البنك الدولي المساعدة المالية والفنية للبلدان في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر مؤسسة مالية فريدة تقيم شراكات للحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية.

كما يزود البنك الدولي الحكومات المؤهلة بقروض منخفضة الفائدة، وائتمان بدون فائدة، ومنح، لدعم تنمية الاقتصادات الفردية.

ويقع مقر البنك الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن، وتم إنشاؤه في 27 ديسمبر 1945.