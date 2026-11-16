شهدت كبرى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، انقطاعاً مفاجئاً وواسع النطاق في خدماتها المصرفية عبر الإنترنت، مما تسبب في إرباك ملايين العملاء وتعطيل معاملاتهم المالية. ورصد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال، موجة شكاوى كبيرة من مستخدمي بنوك عملاقة شملت "تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، و"ويلز فارغو"، و"كابيتال ون"، و"يو إس بنك"، حيث واجه العملاء صعوبات بالغة في تسجيل الدخول والوصول إلى حساباتهم. من جانبه، سارع بنك "تشيس" للاعتذار لعملائه عبر منصة "إكس"، مؤكداً في بيان لشبكة "فوكس بيزنس" أن الأمر مجرد "خلل برمجي تقني وليس هجوماً سيبرانياً"، ومطمئناً العملاء بأن أموالهم آمنة وأن العمل جارٍ لإعادة الخدمة لطبيعتها بأقصى سرعة.