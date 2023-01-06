تسلا تجرى مزيدا من التخفيضات على أسعار سياراتها الكهربائية في الصين

أجرت شركة تسلا الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية، الجمعة، المزيد من التخفيضات على أسعار سياراتها من طرازي ( 3 ) و(واي)في الصين، في الوقت الذي تطرح فيه الشركة طرازها الأحدث من (اس ) و(إكس).

ووفقًا للموقع الإلكتروني للشركة في الصين، تم خفض السعر المبدئي للسيارة الرياضية، متعددة الأغراض، المصنعة محليًا، طراز (واي) إلى 259900 يوان (37875دولار) من 288900يوان،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعد ذلك انخفاضًا قياسيا بالنسبة للصين، حيث إن هذا السعر أقل بنسبة 43% من السعر المبدئي البالغ 65900المسجل على موقع شركة تسلا في الولايات المتحدة. وانخفض سعر الطراز (3) إلى 229900يوان من 265900يوان ، وهذا السعر أقل بنحو 30% مما في الولايات المتحدة.

كان عدد السيارات التي سلمها مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مدينة شنغهاي الصينية تراجع خلال الشهر الماضي، بعد وصول العدد إلى مستوى قياسي خلال نوفمبر السابق عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن رابطة صناعة سيارات الركوب الصينية القول إن تسلا سلمت خلال ديسمبر الماضي 55796 سيارة فقط من مصنع شنغهاي وهو بالكاد نصف العدد الذي سلمته في الشهر السابق عليه . ولم تكشف الرابطة عن عدد السيارات التي تم توجيهها للسوق المحلية أو تلك التي تم تصديرها.

ووصل إجمالي عدد السيارات التي أنتجتها تسلا في الصين خلال العام الماضي إلى 710865 سيارة بما يمثل حوالي 54% من إجمالي مبيعاتها العالمية التي بلغت 31ر1 مليون سيارة.

وزادت تسليمات تسلا على مستوى العالم خلال العام الماضي بنسبة 40% وهو ما يقل عن متوسط معدل نمو التسليمات السنوي والذي كان 50% خلال السنوات السابقة.