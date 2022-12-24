مصر تطلب قمحا في مناقصة ضمن برنامج للأمن الغذائي ممول من البنك الدولي

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اليوم السبت إنه تم الإعلان على موقع تابع للأمم المتحدة عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.

أضافت الهيئة في بيان أنها تسعى بالتمويل للدفع عند الاطلاع لشراء ما بين 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +‭‭/‬‬- 5 بالمئة رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شامل التكلفة والشحن خلال الفترة بين أول و15 فبراير من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة الشروط.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء 27 ديسمبر.