مشروع لتطوير خيام مشعر عرفات في مكة بمساحة 200 ألف متر مربع

أعلنت شركة "البداد" التي عملت على توفير كامل الخيام والقاعات في كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022، عن توقيع عقد مشروع تحسين وتطوير خيام مشعر عرفات في مكة.

ووقعت الشركة وهي عضو مجموعة البداد سعودي القابضة العالمية وشركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المشروع، وقالت في بيان لها أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو (200) ألف متر مربع، وسيقوم المشروع على توفير خيام البداد المتطورة بمواصفات عالمية متميزة، عازلة للضوء والحرارة والماء، ومقاومة للحريق والاهتراء، وواقية من الاشعه فوق البنفسجية.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة "أفريقيا غير العربية" في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد عباس سندي وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقام بتوقيع العقد من جانب شركة البداد الرئيس التنفيذي زايد حسين البداد، فيما وقع من جانب شركة افريقيا غير العربية رئيس مجلس الإدارة أحمد عباس سندي.

وتأسست شركة البداد للمناسك منذ اكثر من 18 عام بهدف دعم خدمة الحجاج عبر تقديم سنويا ما يقارب مليون و600 الف متر مربع كل من المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة لحملات الحجاج وتجهيزها بكافة احتياجاتها من تكييف وكهرباء وأثاث ومرافق صحية حديثة وأنظمة أمن، بالإضافة إلى إدارة تلك المرافق وتأمين كافة الخدمات اللوجستية الخاصة بها ومستخدميها، فضلاً عن توفير مستلزمات الحجاج من حقائب ومظلات.