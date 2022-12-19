"سامسونج" و "بي إم دبليو" تناقشان سبل تعزيز الشراكة في صناعة البطاريات

ناقش رئيس مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية مع رئيس مجموعة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات سبل تعزيز شراكتهما التجارية في مجال البطاريات، حسبما ذكرت شركة سامسونج اليوم الأحد.

والتقى رئيس مجموعة سامسونج "لي جيه-يونج" أمس بالرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم دبليو" "أوليفر زيبسي" في مركز "بي إم دبليو" للقيادة في إنتشون، غرب سول، من أجل تعزيز الشراكة في مجال بطاريات السيارات، وفقًا لشركة سامسونج للإلكترونيات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بي إم دبليو" إن شركة سامسونج هي أحد الشركاء المهمين في أعمالها في السيارات الكهربائية، وأكد أن وجود المديرين التنفيذيين في سامسونج مع السيارة "آي 7" من "بي إم دبليو" له دلالة مهمة.

وقامت شركة "سامسونج إس دي آي" بتوريد البطاريات منذ عام 2013 لسيارات "بي إم دبليو" الهجينة من طراز "آي 3" و"رودستير8 آى " الهجينة، و "إكس آي" الرياضية متعددة الاستخدمات، والسيارة "آي فور" الكهربائية بالكامل من طراز "جران كوب".