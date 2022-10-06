الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة

صعدت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0144 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1728.50 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر أمس، في حين استقر مؤشر الدولار.

وقالت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو أمس، إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.64 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2262.32 دولار للأوقية.