قطر تعلق دخول جميع الزوار اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.. باستثناء هذه الفئات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم عن الضوابط التي سوف تطبقها بالنسبة للدخول والخروج من وإلى البلاد خلال بطولة كأس العالم ويشمل ذلك كل المنافذ القطرية (الجوية والبرية والبحرية).



وقال مسؤولو الداخلية القطرية، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه سوف يتم تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل واستئناف تأشيرات الزيارة اعتبارًا من 23 ديسمبر المقبل.



واستثنى القرار المواطنين والمقيمين والخليجيين حاملي البطاقة الشخصية القطرية، وحاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.



وأوضحت الوزارة أن حاملي بطاقة "هيا" يمكنهم البقاء في دولة قطر حتى 23 يناير المقبل.



يشار إلى أن بطاقة "هيا" تقدم لكل مشجع يشتري تذكرة لحضور إحدى مباريات كأس العالم في قطر وتسمح لحاملها بالتمتع بالعديد من الامتيازات مثل التنقل المجاني عبر شبكات المترو في الدوحة والمواصلات الداخلية في قطر.