هبوط شبه جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية خلال أسبوع
هبطت مؤشرات الأسهم العالمية بنحو شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر داكس الألماني الاتجاه العام بعد أن سجل ارتفاعاً وحيداً بنسبة 0.6%.
وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية للأسبوع الثالث علي التوالي، مع انخفاض مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 4.2% تعادل 510.85 نقطة بالغاً مستوى 11630.86 نقطة.
وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 3.3% فاقداً نحو 133.4 نقطة ليغلق عند 3924.26 نقطة، ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 964.96 نقطة أو ما نسبته 3% ليقفل عند 31318.4 نقطة.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1.6% ليبلغ مستوى 3544.38 نقطة خاسراً 59.3 نقطة، ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.4% توازي 10.12 نقطة ليصل إلى 415.97 نقطة.
وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.7% تعادل 106.75 نقطة ليقفل عند 6167.51 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 2% توازي 146.12 نقطة ليغلق عند 7281.19، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 78 نقطة أو ما نسبته 0.6% ليغلق عند 13050.27 نقطة.
وتراجع أداء الأسهم الآسيوية، حيث انخفضت الأسواق اليابانية مع هبوط مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 3.5% أو ما يعادل 990.54 نقطة ليغلق عند 27550.84 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.5% توازي 49.42 نقطة بالغاً مستوى 1930.17 نقطة.
ونزل مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 30.5 نقطة أو ما نسبته 0.1% ليصل إلى 58803.33 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5% توازي 49.74 نقطة ليقفل عند 3186.48 نقطة، وتراجع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 3.6% تعادل 717.9نقطة ليقفل عند 19452.09 نقطة.
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