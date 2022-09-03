«أبل» و«غوغل» تتجهان للتصنيع في الهند وفيتنام

من المقرر أن تكشف شركتا «أبل» و«غوغل» الأميركيتان، خلال الأسابيع المقبلة، عن أحدث جيل من الهواتف الذكية، لكن أحد أهم التغييرات التي ربما لن يلاحظها المستهلكون، هي أن بعض تلك الهواتف لن يتم تصنيعها في الصين كالعادة.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن خطط «أبل» لتصنيع هاتف «آي فون» الجديد، في الهند، وإنتاج «غوغل» لهاتف «بيكسل»، في فيتنام.

واعتبرت أن هذا التحول هو استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد التي سببتها جائحة «كورونا».

ولسنوات عدة، كانت الصين منصة عالية التقنية ولا مثيل لها لتصنيع الإلكترونيات في العالم، خصوصاً مع قدراتها الكبيرة على تأمين العمالة الماهرة، وقدراتها الإنتاجية للتعامل مع الطلب الكبير.

غير أن الشركات الأميركية ترى الآن مزيداً من المخاطر في الصين، بسبب الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وعززتها زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي إلى تايوان الشهر الماضي.

وليس فقط إنتاج الهواتف الذكية هو الذي ينتقل خارج البلاد، فشركة «أبل» تنتج أجهزة «آي باد» في شمال فيتنام، كما أن شركة «مايكروسوفت»، ستشحن أيضاً أجهزة «إكس بوكس» العام الجاري من هوشي في فيتنام، فيما تصنّع شركة أمازون أجهزة «فاير تي في» في تشيناي بالهند.

وكل تلك الأجهزة كانت تنتج في الصين منذ سنوات عدة.

وتمتد سلسلة التوريد المتصدعة لتصل إلى أنحاء آسيا، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في فيتنام، وإحياء النشاط الصناعي في ماليزيا، وزيادة الطلب على العمال ذوي الأجور المنخفضة في الهند.

وأدت عمليات إغلاق المصانع في الصين أوائل عام 2020، بسبب تفشي جائحة «كورونا» إلى زعزعة خطط المبيعات للعديد من الشركات، بما في ذلك «أبل»، التي اضطرت إلى خفض توقعات مبيعاتها الفصلية لأنها لم تتمكن من صنع «آي فون»، ما دعا فريق عمليات الشركة للبحث عن مواقع تصنيع بديلة.

وقال مصدر مطلع إن «أبل» بدأت بالفعل إنتاج سماعات «آير بودز» في فيتنام عام 2020، كما بدأت في إنتاج ساعتها ونقل تصنيع «آي باد» إلى هناك أيضاً، فيما تخطط لتجميع وتغليف جزء من «آي فون 14» للعام الجاري، في الهند للمرة الأولى.

في السياق ذاته، تخطط «غوغل» لنقل التصنيع من منشآت فوكسكون في جنوب الصين إلى فيتنام، حيث ستبدأ في تجميع أحدث طراز لها، من هاتف «بيكسل 7»، وتتوقع الشركة أن تقدم فيتنام ما يصل إلى نصف هواتف «بيكسل» المتطورة للعام المقبل.

صفقة

وقعت شركة «فوكسكون»، أكبر شركة لتصنيع منتجات «أبل»، في فيتنام صفقة بقيمة 300 مليون دولار للتوسع في شمال البلاد بمصنع جديد سيوفر 30 ألف وظيفة، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.