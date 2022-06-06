الذهب يواجه ضغوطا من توقعات رفع الفائدة

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وبحلول الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1857.60 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.

والمركزي الأميركي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، ورفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4 بالمئة إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأوقية بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأوقية.

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