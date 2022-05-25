انخفاض الذهب مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مايو بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأميركية المقبل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للاوقية أمس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1856 دولارا للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأميركية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأميركي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.7% إلى 947.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2015.99 دولار للأوقية.

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