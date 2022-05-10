أسعار الذهب ترتفع مع توقف صعود الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار الأميركي مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1859.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1861.10 دولار.

واستقر سعر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في 20 عاما أمس الاثنين في حين تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات دون أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي في العالم لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويدفع ارتفاع عائدات السندات كذلك الدولار للصعود مما يحد من الإقبال على شراء الذهب بين المستثمرين في الخارج.

وتترقب الأسواق عن كثب بيانات مؤشر اسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدورها لاحقاً، تحسبا لأي أثر قد يكون لها على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 972.88 دولار بينما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2124.63 دولار.

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