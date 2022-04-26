هبوط أسهم «تسلا» بعد إعلان استحواذ إيلون ماسك على «تويتر»

المصدر: د ب ا

سجلت أسهم شركة تسلا انخفاضا في أعقاب الإعلان عن توصل الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى اتفاق بشأن الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقابل حوالي 44 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأغلقت أسهم شركة السيارات الكهربائية على انخفاض بنسبة 0.7٪ بعد موافقة تويتر على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 20ر54 دولار للسهم نقدا.

وكانت الأسهم من بين أكبر خمسة أسهم على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة 6ر0٪.

وقال كريج إيروين محلل شركة روث كابيتال بارتنرز إنه رغم أن الانخفاض الذي وقع لأسهم تسلا يمكن أن يعكس قلق المستثمرين «قليلا بشأن التركيز»، إلا أن رد الفعل غير مبرر.

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