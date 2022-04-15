مصر.. رفع أسعار البنزين المحلي بأنواعه 25 قرشاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار، وذلك بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر، و8.75 جنيه للتر، و9.75 جنيه على التوالي، اعتباراً من اليوم.

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.

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