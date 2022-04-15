بزيادة جديدة.. تونس ترفع أسعار الوقود شهرياً بنسبة لا تقل عن 3%

المصدر: وكالات

قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، أمس، إن تونس سترفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمئة، وهو يعني ارتفاعا 30 على الأقل بحلول نهاية 2022.

ورفعت تونس سعر الوقود خمسة بالمئة، الأول من أمس، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.

وقال مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة عفيف المبروكي إن قانون المالية أقر زيادة ثلاثة بالمئة شهريا هذا العام.

قالت وزارة الطاقة التونسية، أمس، إن عجز ميزان الطاقة التجاري في البلاد قفز في أول شهرين من العام 62 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 357.71 مليون دولار.

وتونس التي توجه أسوأ ازمة مالية في تاريخها تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة انعاش مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المحروقات والمواد الغذائية وتجميد الاجور. ويرفض اتحاد الشغل هذه المقترحات وهدد بإضراب عام.

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