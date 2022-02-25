روسيا ترد على بريطانيا بوقف مجالها الجوي أمام رحلات الطيران بمافيها الترانزيت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن روسيا ستقيد استخدام مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور.

وقالت: "25 فبراير 2022، اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي أمام رحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالمملكة المتحدة أو مسجلون في المملكة المتحدة، إلى نقاط على أراضي روسيا بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي لروسيا الاتحادية".

وأضافت: "تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة المتحدة ردًا على القرارات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة للطائرات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا او مسجلة في روسيا".

ويوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متحدثًا في البرلمان فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا لنزع السلاح من أوكرانيا، إن لندن تمنع شركة إيروفلوت من العمل في المملكة المتحدة.

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