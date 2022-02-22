زوهو تسجل نمواً بنسبة 58 % في ظل تعافي السوق الإماراتية من الوباء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "زوهو"، عن تسجيل نمواً بنسبة 58 % في الإمارات خلال العام 2021، فيما ضاعفت الشركة حجم فريق عملها وعززت شبكتها من شركاء القنوات بنسبة 48%. وجاء الإعلان عن ذلك خلال فعالية "زوهوليكس دبي"، مؤتمر المستخدمين السنوي الخاص بالشركة الذي ينعقد في دبي.

وقال رئيس "زوهو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيدر نظام: "يأتي هذا النمو الملحوظ في الوقت الذي تدرك فيه الشركات المحلية مدى فعالية تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) والتى ساعدت الكثير من الشركات في رقمنة أعمالها، حيث أتاحت منتجاتنا المتكاملة التي تشتمل على أكثر من 50 تطبيقاً رقمنة كل جانب من العمليات التشغيلية للشركات دون القلق حيال المتاعب المتعلقة بمخازن البيانات أو التكامل".

وأضاف: "تنطلق جهود زوهو من استراتيجيتها للنمو المحلي العابر للحدود والتي نعتمدها كركيزة أساسية في ظل توسعنا في المنطقة، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية وتقدّم المجتمع. وبالإضافة إلى توسيع بصمة زوهو إقليمياَ من خلال افتتاح مكاتب جديدة وتوظيف قوى عاملة محلية، جاءت تلبية احتياجات العملاء الإقليميين كدمج بوابات الدفع المحلية، وتمكين الوصول إلى التكنولوجيا من خلال عقد شراكات مع هيئات حكومية وشبكات أعمال محلية على رأس قائمة أولوياتنا".



وفي العام 2021، وقعت زوهو اتفاقية تعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" للمساعدة في جعل التكنولوجيا المؤسسية متاحة لروّاد الأعمال والشركات من مختلف الأحجام. وفي إطار استراتيجيتها للنمو، تعمل زوهو على توظيف قوى عاملة محلية، وتنمية شبكة شركائها والتعاون مع المنظمات المحلية لخدمة الشركات في السوق المحلية، بينما تقوم في ذات الوقت بتوفير تطبيقاتها المعروفة عالمياً وتسهيل الوصول إليها للجميع. كما استثمرت الشركة أيضاً في زيادة المبادرات، كالشراكة مع "أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة" (EAHM) لتدريب طلبة بكالوريوس إدارة الأعمال السنة الأولى حول "دور التكنولوجيا في إدارة الأعمال".



وبدوره، قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "خلال الوباء وموجاته المتعددة، شهدنا ارتفاعاً في الطلب على خدمات عروض منصة تجارب العملاء ومنصة التعليمات البرمجية المنخفضة وذكاء الأعمال، لكونها أداة فعّالة لأي شركة لمواصلة أنشطتها ومواكبة التغيرات المتسارعة في متطلبات السوق"، مضيفاً أن حزمة "زوهو ون"، نظام التشغيل للشركات، توحّد أكثر من 45 من التطبيقات المبنية على نفس التكنولوجيا، التي تتكامل بشكل سياقي مع بعضها البعض، والمدعومة بنموذج بيانات شائع، بما يتيح لأصحاب الشركات تخطي النماذج الإدارية التقليدية، وتوحيد العمليات، وتعزيز الاستفادة من عمليات إعداد التقارير الذكية والتحليلات متعددة المهام من خلال الجمع بين البيانات عبر الأقسام المختلفة. ويعد هذا عرضاً جذاباً لأي شركة. ويساعد توفّر دعم اللغة العربية في تطبيقاتنا الرئيسية كإدارة علاقات العملاء CRM وبوكس Books وكرياتور Creator، وغيرها من الخصائص الأخرى كسهولة الاستخدام والتسعير المعقول، على زيادة تبني حلولنا في المنطقة".

الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2021، سجلت زوهو نمواً بنسبة 52 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ثاني أعلى منطقة نمواً بالنسبة للشركة. ونمت شبكة شركائها بمعدل 55 % كما ضاعفت حجم فريق عملها ثلاث مرات. ورسخت الشركة حضورها أيضاً في سبعة بلدان، وافتتحت مكاتب جديدة في كل من السعودية ومصر وجنوب أفريقيا.

وفي العام 2022، تخطط زوهو لافتتاح مكاتب في كينيا ونيجيريا وثلاثة بلدان أخرى، فيما ستكون دبي بمثابة المقر الإقليمي لها. كذلك تخطط الشركة للاستمرار في توظيف قوى عاملة محلية في بلدان أخرى لخدمة عملائها، بينما توسع بصمتها عبر المنطقة.

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