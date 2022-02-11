المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«رائد الأعمال» هو الشخص الذي ينشئ مشروعاً جديداً، ويتحمل معظم المخاطر، لكنه يتمتع بمعظم الإيرادات.

وتُعرف عملية إنشاء شركة باسم ريادة الأعمال.

وعادة ما يُنظر إلى «رائد الأعمال» على أنه مبتكر ومصدر للأفكار الجديدة والسلع والخدمات والأعمال. ويلعب روّاد الأعمال دوراً رئيساً في أي اقتصاد، باستخدام المهارات، والمبادرة اللازمة لتوقع الاحتياجات، وتقديم أفكار جديدة إلى السوق. كما تُكافأ ريادة الأعمال التي تثبت نجاحها في تحمل مخاطر إنشاء شركة ناشئة، بالأرباح، والشهرة، وفرص النمو المستمر. ووجدت البحوث العلمية أن رواد الأعمال يمتلكون درجات عالية من الإبداع والتوجه لإيجاد حلول جديدة عن طريق إيجاد فرص تحقق عائدات مادية لهم.

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