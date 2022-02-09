سهم "هيرميس" يقفز 16% بعد تلقيها عرض استحواذ من "أبوظبي الأول"

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قفز سهم المجموعة المالية "هيرميس" القابضة بنسبة 15.95% بعد الكشف عن عرض الاستحواذ على أسهم المجموعة من بنك أبوظبي الأول، ليصل إلى مستوى 18.25 جنيه.

وورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإفصاح عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من اسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة بالبورصة.

وتلقت الرقابة المالية بتاريخ اليوم، كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبي تقل عن 51% من اسهم راس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

كما أن الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد. علما بأن السعر المبدئى 19 جنيها للسهم الواحد، لحين الانتهاء من اجراءات الفحص النافى للجهالة.

وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وقررت البورصة إعادة التداول على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 10:20 من جلسة تداول اليوم الأربعاء. وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بختام تعاملات أمس بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 15.84 جنيه وهو أعلى مستويات السهم منذ عامين منذ نوفمبر 2019.

وشهد السهم تداولات 74.8 مليون جنيه خلال الجلسة، مستحوذا على حصة كبيرة من السيولة، ليأتى الأرتفاع على الرغم من التراجع الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الجلسة.

وقالت بحوث برايم لتداول الأرواق المالية، إن هيرميس قد شهدت بعض علامات الانتعاش في عام 2021، اذ بدأت أسواق رأس المال في الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020.

واوضحت أن توصيتها الإيجابية للسهم نظراً للنمو القوي الناجم عن ثلاثة عوامل تمثلت في توسيع منصة الخدمات المالية غير المصرفية حيث كانت جميع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مربحة ومتنامية، حيث ساهمت الخدمات المالية غير المصرفية بحصة بلغت 48% من صافي أرباح المجموعة في الربع الأول 2021.

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