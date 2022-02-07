بعد عامين على الإغلاق.. أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح اعتباراً من 21 فبراير

المصدر: سيدني ــ أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده ستعيد في 21 فبراير فتح حدودها أمام السياح الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالكامل، بعدما فرضت قيوداً على السفر كانت من بين الأكثر تشدداً في العالم.

وقال موريسون: «مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا»، مؤكداً أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات في 21 فبراير الجاري.

وتابع: «إذا كنت حاصلاً على اللقاح بجرعتين، فإننا نتطلع للترحيب بك مجدداً في أستراليا».

وكانت أستراليا أغلقت حدودها في مارس 2020 على خلفية تداعيات فيروس كورونا، وعلى مدى معظم الفترة التي تلت، منع الأستراليون من المغادرة، ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة.

كما علق مواطنون في الخارج، جراء القيود التي أدت أيضاً إلى انفصال عائلات عن بعضها بعضاً، ووجهت ضربة لقطاع السياحة المهم في البلاد، وأثارت نقاشات في بعض الأحيان بشأن وضع أستراليا كبلد منفتح وعصري.



كلفة عالية

وذكرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية أن إغلاق الحدود يكلف الأعمال التجارية مبلغاً تقدر قيمته بنحو 2,6 مليار دولار أميركي كل شهر.

إلا أنه تم بالتدريج تخفيف القيود بالنسبة للأستراليين، والسكان الذين يحملون تأشيرات إقامة طويلة الأمد والطلبة، كما سيتم بموجب القرار الأخير رفع جميع القيود تقريباً.

يأتي ذلك بعدما تخلت أستراليا عن سياسة «صفر إصابات بكوفيد»، وإثر انهيار نظام تعقّب المخالطين للمصابين على وقع موجة الإصابات بالمتحور «أوميكرون».



ترحيب محلي

بدوره، رحب قطاع السياحة والسفر الأسترالي، الذي واجه صعوبات مع تراجع عدد الزوار بنحو 98% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، بالأنباء.

وقال المدير العام لمجموعة «كويكسلفر» التي تشغّل رحلات سياحية بحرية وأنشطة غوص ومنتجعات في الحيّد المرجاني العظيم، توني ووكر: «نشعر بحماس بالغ لقدرتنا على إعادة الفتح».

وتابع: «كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا»، متوقعاً أن يستغرق التعافي وقتاً بعد العامين الماضيين.

وقلّصت الشركة عدد موظفيها خلال فترة الوباء من 650 إلى 300 موظف، في وقت تعاني فيه العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة بأنحاء أستراليا من نقص في الموظفين، نظراً إلى العدد القليل من الزوار القادمين إلى أستراليا.



غرب أستراليا

إلى ذلك، بقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين، إذ يعد السفر حالياً من سيدني إلى باريس أسهل من السفر من سيدني إلى برث.

ولم تعد حالياً إلا بضعة دول تغلق حدودها أمام السياح، بينها اليابان، والصين، ونيوزيلندا، ودول جزرية في المحيط الهادئ.

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