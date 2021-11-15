"ما زلت على قيد الحياة؟".. إيلون ماسك يسخر من سيناتور أمريكي طالب بـ"فرض ضرائب على الأغنياء"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رد رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بطريقته الخاصة على تغريدة للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي طالب في مرات عديدة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء.

وكان ساندرز (80 عاما) كتب في تغريدة "يجب أن نطلب من فاحشي الثراء أن يدفعوا نصيبهم العادل. انتهى!"، ليرد عليه ماسك على "تويتر" قائلا "أنا أنسى دائما أنك لا تزال على قيد الحياة".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس": "هل تريد مني أن أبيع المزيد من الأسهم يا بيرني؟ فقط قلها".

ولم يرد ساندرز على تعقيب ماسك، لكن الناشطة التقدمية المؤيدة للسيناتور، ميليسا بيرن، كتبت في تغريدة "أيها الناس، توقفوا عن شراء أسهم شركة (تسلا). لا تكافئوا الرجال المسيئين".

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