"بوينغ" تكشف للمرة الأولى عن طائرتها "777 إكس" (صور)

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة "بوينغ" الأميركية، بأنها ستعرض مجموعتها من الطائرات التجارية والدفاعية والخدماتية في معرض "دبي للطيران 2021"، الشهر الجاري، إضافة إلى تدشين أحدث طائراتها من طائرات الجسم العريض الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود "777 إكس" للمرة الأولى على مستوى العالم.

وأضافت الشركة في بيان، أنه "في سياق برنامج معرض دبي للطيران، ستحلّق طائرة تجريبية من طراز (777-9) في السماء، ثمّ سيجري عرضها على أرض المعرض".

وتعد "777 إكس" أحدث فئة من الطائرات ذات الممرين من شركة "بوينغ"، والتي تم تطويرها بالاعتماد على طائرة "777".



ووفقاً لشركة "بوينغ"، ستكون طائرة "777 إكس"، أكبر طائرة نفاثة ذات محركين وأكثرها كفاءة مع استهلاك أقل للوقود بنسبة 12% وتكاليف تشغيلية أقل من الطائرات المنافسة بنسبة 10%.



وتشمل عائلة هذا الطراز كلاً من "777-8 إكس" و"777-9 إكس"، المصممتين لتلبية احتياجات السوق.

ويقدم طراز "777-9 إكس" فرصاً جديدة لنمو شركات الطيران، حيث يستوعب ما بين 400 و425 راكباً مع مدى طيران يتجاوز 14 ألف كيلومتر.

وإضافة إلى ذلك، يتميز الجيل الرابع من الأجنحة المصنوعة من مواد مركبة في طائرة "777 إكس"، بكونها أطول من أجنحة طائرات "777" الحالية، إذ يسهم طرف الجناح المعقوف والقابل للطي، إلى جانب زيادة المسافة بين الجناحين، في تحقيق كفاءة أكبر وتوفير الوقود بشكل كبير مع التوافق التام مع بوابات المطارات.

كما، ستوفر هذه الطائرة نوافذ أكبر، ومقصورة أوسع، ونظام إضاءة جديد، فضلاً عن بنية هندسية معززة وفقاً لشركة "بوينغ".

وقال رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: كولجيت غاتا-أورا، إن "معرض دبي للطيران، فرصة مثالية للالتقاء وتذكير العالم بأهمية صناعتنا ومناقشة التقنيات الحديثة والابتكارات التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز صناعة طيران أكثر استدامة على المدى البعيد".

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