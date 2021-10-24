مسؤول مصري: الفنادق تعود للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية اليوم الأحد إن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية مع إلزامها باتباع إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة في تصريحات لرويترز إن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل.

كانت الفنادق تعمل بنسبة 70 بالمئة من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو في إطار إجراءات مكافحة الجائحة. وتشكل السياحة ما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج القومي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

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