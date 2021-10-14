بعد 74 عاما من الطيران .. آخر رحلات الخطوط الإيطالية اليوم: "روحة بلا رجعة" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ينتهي مساء اليوم الخميس فصل من تاريخ صناعة الطيران الإيطالية، عندما تسير شركة أليتاليا أخر رحلاتها.

ومن المقرر أن تسير الشركة الإيطالية التي تقرر تصفيتها وإنشاء شركة أخرى لتحل محلها، الرحلة الأخيرة من مطار كالياري في جزيرة سيردينيا إلى العاصمة روما مساء اليوم.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة من كالياري إلى مطار روما-فيوميسيانو بالعاصمة الإيطالية الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق مساء، بحسب ما ذكره متحدث باسم أليتاليا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومع وصول الرحلة الأخيرة ستخرج أليتاليا من الخدمة نهائيا بعد 74 عاما من العمل في صناعة الطيران حيث بدأت الشركة نشاطها عام 1947.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الطيران الحكومية الإيطالية الجديدة تراسبورتو أيرو العمل غدا الجمعة.

ستكون شركة تراسبورتو أيرو خليفة شركة أليتاليا، ولكنها لن تكون «خليفة اقتصادية» للشركة بحسب قرار المفوضية الأوروبية التي تريد انفصال تراسبورتو أيرو عن ماضي أليتاليا المضطرب ماليا.

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