سماعة من «سامسونغ» تمنع الضوضاء الخارجية تماماً

المصدر: ترجمة: عوض خيري

ابتكرت شركة «سامسونغ» سماعات أذن جديدة للهواتف المحمولة الذكية، تمنع تماماً الضوضاء الخارجي، فضلاً عن كونها مقاومة للماء، أطلقت عليها «غلاكسي بدز2». وهي متوفرة الآن للطلب المسبق للشحن في 27 أغسطس، بسعر 150 دولارا. وتأتي بأربعة ألوان (الجرافيت والأبيض والزيتوني والخزامى)، جنبا إلى جنب، مع علبة دعم الشحن اللاسلكي «كيو آي»، وذلك بحسب تقرير نشره موقه عن «تيك هايف».

إلى جانب إلغاء الضوضاء النشط، تتميز سماعة «غلاكسي بدز2» بوضع صوت محيط من ثلاث خطوات يتيح للمستخدم سماع الأصوات المحيطة به، على غرار وضع «الشفافية» في «اير بدز برو» الخاصة بشركة «أبل». كما يستطيع المستخدم التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشط ووضع الضوضاء المحيطة إما عن طريق لمس إحدى سماعات الأذن مع الإمساك بها (يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كان يريد هذا الوضع في أحد سماعتي الأذن فقط أو كلاهما) أو باستخدام تطبيق «سامسونغ وير».

وتدعم «غلاكسي بدز2» تقنية «بلوتوث 5.2»، والتي تعتبر أحدث مواصفات «بلوتوث»، بالإضافة إلى دعمها «بلوتوث اس بي اس» والترميز السماعي المتقدم، وبرنامج الترميز القابل للتطوير من «سامسونغ»، حيث يقدم برنامج الترميز القابل للتطوير، بث صوتي بلا انقطاع عبر «البلوتوث».

وفيما يتعلق بالتصميم، تتمتع سماعات «غلاكسي بدز2» بمظهر لامع أكثر تقريبا من سابقتها، بجانب مقاومتها للماء، ما يعني أنه يمكن غمرها في متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

والسماعات الجديدة مزودة بثلاث مجموعات من أغطية الأذن: صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بينما يجري «اختبار ملاءمة اير بدز» الجديد على تطبيق «سامسونغ وير» للتأكد من أن أطراف الأذن مناسبة بشكل صحيح. وتعمل سماعات «غلاكسي بدز2» ببطارية تستمر لخمس ساعات متواصلة. ويمكن أن تعمل إلى 7.5 ساعات، مع إيقاف تشغيل خاصية الترميز السماعي المتقدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news