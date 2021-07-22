إيلون ماسك: "تسلا" ستقبل مستقبلا الدفع بعملة "البيتكوين"

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية " تسلا"، إيلون ماسك، عن دعمه مجددا للتعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.

وجدد ماسك، خلال فعاليات مؤتمر الصناعة الذي عقد أمس الأربعاء، تحت عنوان، "ذا بي وورد" تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة البيتكوين على الرغم من المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة.

وأضاف ماسك، أن تسلا، ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة البيتكوين كوسيلة للدفع. وأشار إلى أن شركته "سبيس إكس" تمتلك عملات بيتكوين ولا خطط لديه لبيعها.

ومع ذلك، شدد ماسك مرة أخرى على أن البصمة البيئية لعملة البيتكوين يجب أن تتحسن.

واختتم ماسك تصريحاته بالتأكيد على أنه يجب أن تأتي 50% على الأقل من الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية تعدين البيتكوين من موارد متجددة.

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