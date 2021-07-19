اتفاق «أوبك بلس» وارتفاع اصابات «كورونا» يهبطان بأسعار النفط

المصدر: وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد أن اتفقت دول «أوبك بلس» على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام، مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وانخفض خام «برنت» 2.01 دولار، بما يعادل 2.7% إلى 71.58 دولارا للبرميل. وتراجع الخام الأميركي 2.06 دولار أو 2.8% إلى 69.75 دولارا للبرميل.

واتفق وزراء «أوبك بلس»، أمس، علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار، التي صعدت هذا الشهر، لأعلى مستوى في أكثر من عامين، مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد-19». وسيتم زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، وحتى عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل خفضه في أبريل من العام الماضي.

كما اتفقت المجموعة، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة من مايو 2022.

وقالت «إيه.إن.زد ريسيرش»: «حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في شح بعض الشيء. تظهر البيانات التي تتواتر بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، إذ سجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مؤخرا مستوى قياسيا. هذا من شأنه أن يحد من مدة البيع».

كما رفع اتفاق «أوبك بلس»، مستوى الأساس لإنتاج كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت وروسيا وهو ما يتيح لهذه الدول، زيادة إنتاجها بكميات أكبر. في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العديد من مناطق العالم، يهدد بتعثر التعافي الحالي في الطلب على النفط، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

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