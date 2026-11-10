العالم يخسر 880 مليار دولار سنوياً بسبب اضطرابات النوم

لم يعد النوم الصحي مجرد مسألة تتعلق براحة الإنسان وجودة حياته، بل أصبح عاملاً مؤثراً في الإنتاجية والاقتصاد، في ظل تزايد اضطرابات النوم وما تسببه من تراجع في التركيز والأداء وارتفاع مخاطر الحوادث، حيث يخسر العالم نحو 880 مليار دولار سنوياً بسبب اضطرابات النوم، بحسب " Sleep Wire".

وتشير دراسة شملت دولاً أوروبية إلى أن اضطرابات النوم غير المعالجة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. تصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل.

ويحتاج نحو 80% من الأشخاص إلى النوم ما بين 7 و9 ساعات يومياً، ويزيد نقص ساعة واحدة فقط من النوم خطر وقوع حوادث المرور بنحو 30%.

وتشير الدراسات إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قبل الذهاب إلى العمل يؤدي إلى تراجع القدرة على الأداء والتركيز.

ويحذر خبراء في ألمانيا من أن الشركات لا تزال تقلل من أهمية هذه المشكلة، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتسبب فيها، مطالبين بإيلاء صحة النوم لدى الموظفين اهتماما أكبر.

وقال رئيس مركز طب النوم في مستشفى بفالتس بمدينة كلينجنمونستر الألمانية هانز-جونتر فيس، إن تداعيات اضطرابات النوم لا تقتصرعلى ضعف التركيز والإنتاجية، إذ يحتاج المصابون بها إلى وقت أطول بكثير للتعافي من الأمراض، ما يجعل فترات إجازاتهم المرضية أطول في المتوسط مقارنة بزملائهم الذين يتمتعون بنوم صحي، بحسب فيس.