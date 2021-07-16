"غارتنر": 4.2 تريليونات دولار الانفاق العالمي على التكنولوجيا خلال 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "غارتنر" أن تبلغ قيمة الانفاق العالمي على تقنية المعلومات 4.2 تريليون دولار خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 8.6% مقارنة مع العام 2020.



وقال نائب رئيس الأبحاث لدى "غارتنر"، جون ديفيد لوفلوك: "بات الانفاق على التكنولوجيا يدخل مرحلة جديدة من بناء الميزانيات، إذ يبحث مسؤولو تكنولوجيا المعلومات عن الشركاء القادرين على التفكير ما وراء الأنماط والتجارب الرقمية التي شهدها عام 2020، للتركيز بشكل أكبر على جهود التحول الرقمي خلال العام 2021، ما يعنى ابتكار تقنيات وخدمات غير موجودة بعد، وتحقيق التميز عن المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدحم والغني بالخدمات".



ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تعاني من انخفاض ايراداتها، بات الانفاق على تكنولوجيا المعلومات يتسارع بوتيرة تفوق التوقعات من الإيرادات التي يمكن أن يحققها هذا الانفاق. كما بات أعضاء مجالس الإدارة ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات أكثر استعداداً للاستثمار في التكنولوجيا التي ترتبط بشكل واضح بنتائج الأعمال. ويعد قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات - على سبيل المثال - من بين أعلى ثلاثة مجالات للنمو خلال العام 2021، وذلك كنتيجة أساسية لزيادة الانفاق على البنية التحتية المقدمة كخدمة والتي تدعم مهام الأعمال الحساسة، وتتجنب التكاليف المرتفعة للأعمال ضمن أماكن العمل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قطاع الانفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات 1.2 تريليون دولار خلال العام 2021، بزيادة قدرها 9.8% عن عام 2020.

وأضاف لوفلوك: "لم يعد من الممكن شراء عمليات التحول الرقمي بين عشية وضحاها، وإن توقعات الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات تعكس ذلك بشكل واضح. ومع استمرار العالم في التعافي والانفتاح، ستحرص الكثير من الشركات على الاستثمار في الأدوات التي تدعم الابتكار، ودعم مفاهيم العمل من أي مكان، فضلاً عن الاستثمار في إنتاجية الموظفين وثقتهم".



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