"فيليبس" تطلق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها (498P9Z) الجديدة لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة المنحنية الجديدة قياس 49 بوصة تمتاز بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز وتعمل بدقة وضوح DQHD وتدعم معيار (DisplayHDR-400).

وتروج شركة فيليبس للشاشة الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة VA قياس 8ر48 بوصة.

وتهدف الشركة الهولندية إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس المنحنية على اثنين من السماعات الداخلية بقدرة 5 وات ومفتاح KVM، بالإضافة إلى العديد من منافذ التوصيل مثل ثلاثة منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB ومنفذ لسماعة الرأس.

ولم تفصح شركة فيليبس عن موعد طرح شاشة الألعاب 498P9Z المنحنية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة.

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