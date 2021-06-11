اقتصاد العالم.. مصطلح في العناوين.. «محفظة بلوك تشين»

المصدر: ■ إعداد:سامح عوض الله

«محفظة بلوك تشين»، هي محفظة رقمية تسمح للمستخدمين بتخزين وإدارة عملتي «بيتكوين» و«إيثر» الخاصة بهم.

وتسمح المحفظة، التي يتم توفيرها من خلال تكنولوجيا «بلوك تشين»، بالتحويلات في العملات المشفرة، كما تمنح القدرة على تحويلها مرة أخرى إلى العملة المحلية للمستخدم. وتسمح المحفظة للمستخدمين أيضاً بإدارة أرصدة عملاتهم المشفرة، حيث إنه بمجرد إنشائها، يتم تزويد المستخدم برقم يدل عليها.

ويمكن لحاملي المحفظة الوصول إلى محفظتهم الإلكترونية عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع: (Blockchain) على الـ«ويب»، أو عن طريق تنزيل تطبيق الهاتف المحمول والوصول إليه.

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