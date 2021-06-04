إطلاق أول بنك رقمي في باكستان الشهر الجاري

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

تستعد شركة «تي.إيه.جي إنفويشن» لإطلاق نشاطها في باكستان خلال الشهر الجاري، لتكون أول بنك رقمي في خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان، في حين أن نحو 70% من سكانها البالغين لا يملكون حسابات مصرفية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الصاعدة «تي.إيه.جي إنفويشن»، طلال جوندال، قوله إن «الشركة ستبدأ تقديم خدماتها المصرفية الرقمية لعدد محدود من العملاء خلال الشهر الجاري، على أن تبدأ نشاطها على نطاق تجاري خلال شهرين أو ثلاثة، حيث تستهدف جذب ملايين العملاء خلال السنوات القليلة المقبلة».

ونجحت الشركة الناشئة في جمع تمويل مسبق بقيمة 5.5 ملايين دولار خلال عام 2021، لتصبح واحدة من أكثر الشركات الصاعدة جمعاً للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشارك في ضخ هذا التمويل شركتا «كوايت كابيتال مانجمنت»، و«ليبرتي سيتي فينشرز».

كما تلقت الشركة استثمارات استراتيجية من شركات «أندرسن هوروفيتز»، و«خلاصة فينشرز»، و«كانان بارتنرز».

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن شركة «تي.إيه.جي» انضمت إلى موجة الشركات الصاعدة في مجال خدمات الدفع الرقمي، في ظل انتعاش نشاط البنوك الرقمية في الأسواق الصاعدة التي تعاني قلة عدد فروع البنوك التقليدية، وبالتالي من محدودية توافر الخدمات المصرفية لأعداد كبيرة من السكان.

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