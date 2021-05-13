أميركا: تحذير من "أكياس البنزين" مع تفاقم نقص الوقود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، الأميركيين من ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين واعتماد العبوات النخصصة للوقود، بينما يتفاقم نقص في وقود السيارات لسادس يوم على التوالي مع نفاد الإمدادات في محطات بيع البنزين في بعض المدن ويتسابق المستهلكون على تأمين إمدادات.

وأدى نقص الإمدادات، الذي يفاقمه موجة شراء مذعورة، إلى طوابير طويلة وارتفاع الأسعار في محطات الوقود قبل عطلة في الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر تعتبر تقليديا بداية ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

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