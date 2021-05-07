تزايد الضغوط على «طيران هونغ كونغ» بعد رفع دعويين جديدتين

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

تواجه شركة طيران هونغ كونغ دعويين قضائيتين بسبب تأخرها في تسديد مدفوعات، ما يزيد من أزمات شركة الطيران المتعثرة مالياً، والتي كانت أعلنت في ديسمبر الماضي عندما قامت بشطب وظائف لديها، أنها تبذل قصارى جهدها لكي تظل صامدة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن شركة «هيب هينج للإنشاءات» تقاضي شركة النقل الجوي، حيث تقول إنها مدينة لها بنحو 39 مليون دولار، متعلقة بتكاليف بناء وفوائد لأكاديمية تدريب، بحسب تقارير صادرة عن وسائل الإعلام المحلية.

وجاء ذلك بعد أن رفعت شركة «إندستريال بنك» في 28 أبريل الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ، ادعت فيها أن وحدة أكاديمية التدريب التابعة لشركة الطيران لم تقم بسداد أحد القروض، وطالبت بأن تتنازل لها عن قطعة أرض.

وقال المتحدث باسم الشركة، مارتن ماك، في رد له بالبريد الإلكتروني على استفسارات من جانب «بلومبرغ»، إن شركة طيران هونغ كونغ، تقوم بدعم من شركة «إتش إن إيه» الصينية، «بالتواصل مع الأطراف المعنية».

وأضاف: «كشركة خاصة، نحن لا نعلق على أنشطتنا المالية، وليس لدينا ما نضيفه».

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